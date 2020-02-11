Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılandığı dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılandığı dava - Son Dakika

Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılandığı dava

6 saat önce

Kayseri'de biri terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" Irak uyruklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılandığı dava, System.String[]

Kayseri'de biri terör örgütü DEAŞ'ın sözde "emiri" Irak uyruklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Irak'ın Sincar, Cebel, Telafer ve Muhallabiye bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde emirliğini yaptığı, 30 bin kişiden sorumlu olduğu ve örgüte silah temin ettiği iddialarıyla hakkında dava açılan tutuklu Suphi Huveytli ile tutuksuz sanık Alaa Abdulkerim Yusuf ve avukatları hazır bulundu.


Duruşmada tanık olarak dinlenen R.E, emniyete verdiği, sanık Huveytli'nin El Kaide'ye katılıp eğitim aldığı, emrinde 30 bin DEAŞ'lı olduğu, kardeşini zorla örgüte gönderdiği ve bulunduğu cezaevinden cesetlerin atında ölü taklidi yaparak kaçtığı yönündeki beyanlarının doğru olmadığını iddia etti.

Sanığa iftira attığını öne süren tanık R.E, "Sanık Huveytli ile aramızda kız meselesinden dolayı husumet oldu. O yüzden kendisine iftira attım. Amcasının kızını seviyordum. Kendisinin hiçbir suçu yok." dedi.

Koltuk değneği ile duruşmaya katılan sanık Huveytli ise hasta olduğunu ve tanığın ifade ettiği gibi kız meselesi yüzünden başına bunların geldiğini öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık Yusuf ise örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Suphi Huveytli'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Eylül'de kent merkezinde düzenledikleri operasyonda, DEAŞ'ın sözde emiri ve mühimmat sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan Suphi Huveytli'yi yakalamıştı.


DEAŞ'ın güç kaybetmesiyle 6 ay önce eşiyle beraber kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen Huveytli'nin, 2008 yılında terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, 2012'de de DEAŞ'a katıldıktan sonra terör örgütü içinde bir anda yükselip 30 bin kişiden sorumlu emir haline geldiği tespit edilmişti.


Örgüte kadın üye kazandırmaktan sorumlu olduğu ve Irak polisi tarafından yakalanarak cezaevine konulduğunda terör örgütü DEAŞ'ın üyelerini kurtarmak için cezaevine yaptığı baskında Irak polisi tarafından öldürülmek istenen Huveytli'nin, baskında ölen kişilerin arasında ölü taklidi yapıp yaralı kurtulduğu belirlenmişti.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havaalanlarında ve uçaklarda bunları yapanlar yandı! 17.361 TL'ye kadar cezası var
Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 21:18:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak'ta ölü taklidi yaparak kurtulan DEAŞ'ın sözde emirinin yargılandığı dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]