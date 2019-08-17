Son Dakika Haberleri: Irak'ta ordu karşıtı söyleme hukuki icraat
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Irak'ta ordu karşıtı söyleme hukuki icraat

1 saat önce

Irak Savunma Bakanlığınca, orduya yönelik haksız eleştiride bulunanlara yönelik hukuki işlem yapılacağı bildirildi.

Irak'ta ordu karşıtı söyleme hukuki icraat, System.String[]
Irak Savunma Bakanlığınca, orduya yönelik haksız eleştiride bulunanlara yönelik hukuki işlem yapılacağı bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Destekçisi kardeş güvenlik güçleriyle terörle mücadelede savaşların en mükemmelini yazan bu kahraman ordunun şanına leke sürmeye çalışanlar, kanunla vuran halkın yumruğunu kendi üzerlerinde bulacaktır. Ordu, kendisine layık ve hak ettiği yeri dışında adını kullananlara karşı kanuni icraatlara girişecektir" ifadeleri kullanıldı.
Irak'ta Haşdi Şabi'nin bileşenlerinden Nüceba Hareketi'ne yakın liderlerden Yusuf en-Nasıri, yaptığı açıklamada, ülke ordusunun asaletten uzak paralı askerlerden oluştuğunu, feshedilmesi gerektiğini belirtmiş, Haşdi Şabi'nin Irak'ın ikinci değil birinci ordusu olduğunu açıklamış ve bu ülkede büyük tepkilere yol açmıştı. Nasıri'nin açıklamalarına karşı ülke genelinde cuma günü büyük protestolar düzenlenmişti.
Haşdi Şabi, Ordu, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:33 Kaynak: AA
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