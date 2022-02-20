Üye Girişi
Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi "Kerkük evleri" kentin kimliğini yansıtıyor - Son Dakika

Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi "Kerkük evleri" kentin kimliğini yansıtıyor

20.02.2022 12:27

Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı döneminden kalan tarihi evler, ihmal ve ilgisizliğe rağmen hala ayakta kalarak kentin kimliğini yansıtan en önemli unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.

Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı döneminden kalan tarihi evler, ihmal ve ilgisizliğe rağmen hala ayakta kalarak kentin kimliğini yansıtan en önemli unsurlardan biri olmayı sürdürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Saatçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük evlerinin 1700'lü yılların sonuna doğru inşa edildiğini söyledi.

Kerkük'teki tarihi evlerin yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Saatçi, "Halihazırda ayakta kalabilen evlerin yaklaşık 120 -150 yıllık bir geçmişi var. Kerkük'ün kimliğini yansıtan bu evler devlet tarafından ihmal edilmesine rağmen zamana meydan okuyor. Bu evler, Türkmenlere özel konut mimariye sahiptir." dedi.

Osmanlı motifleri taşıyor

Saatçi, Osmanlı döneminden kalan 700'den fazla tarihi evin halen kullanıldığını kaydetti.

Dönemin Kerküklü ustaları tarafından yapılan bu evlerin bazısının Osmanlı motifleri taşıdığını aktaran Saatçi, söz konusu evlerin yapımında Tebrizli ustalardan da istifade edildiği bilgisini verdi.

Devlet de tarihine sahip çıkmalı

Kerküklü araştırmacı ve yazar Sami Bayraktar, bu tarihi evlerin sahipleri tarafından kısıtlı imkanlarla onarılmaya çalışıldığını ancak bunun yeterli olmadığını ve devletin de kentin tarihine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, tarihi Kerkük evlerinin özellikle kentin Avcı, Cukur, Çay, Piryadi ve Musalla mahallelerinde bulunduğunu kaydetti.

Tarihi evlerin bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Bayraktar, bu evlerin yapım aşamasına katılan son inşaat ustasının ise 85 yaşındaki Kazım Beg olduğunu aktardı.

Dede yadigarı 150 yıllık evde yaşıyorlar

Kerkük'ün tarihi evlerinin yapımına tanıklık eden 82 yaşındaki Fazıl Bayraktar, dedesinden kalan 150 yıllık bu evde çocukları ve torunlarıyla yaşadığını söyledi.

Evin tamamının kireç taşıyla yapıldığını belirten Bayraktar, bu evlerin yapımının ise yaklaşık 3 yıl sürdüğünü kaydetti.

Bayraktar'ın evi, 1800'lü yılların ortasına ait motiflerle bezeli ahşap kapıları ile dikkati çekiyor.

Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi Kerkük evleri kentin kimliğini yansıtıyor
Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi Kerkük evleri kentin kimliğini yansıtıyor
Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi Kerkük evleri kentin kimliğini yansıtıyor
Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi Kerkük evleri kentin kimliğini yansıtıyor

YORUMLAR
500
Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi 'Kerkük evleri' kentin kimliğini yansıtıyor Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi "Kerkük evleri" kentin kimliğini yansıtıyor 'Pençe-Şimşek' gazisine biyonik kol takıldı 'Pençe-Şimşek' gazisine biyonik kol takıldı Son dakika! Türkmen Bakan Maruf, Irak Federal Mahkemesinin 'petrol gelirleri' kararının 'siyasi' olduğunu söyledi Son dakika! Türkmen Bakan Maruf, Irak Federal Mahkemesinin "petrol gelirleri" kararının "siyasi" olduğunu söyledi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Osmanlı, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi 'Kerkük evleri' kentin kimliğini yansıtıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
12:39 Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme
12:30 Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
12:27 Öldürülen gazetecinin yakın arkadaşı: Bundan sonra Güngör Arslan benim
12:15 Survivor Sude'nin kardeşi fotoğraflarıyla instagramı kasıp kavuruyor!
12:09 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde patlama sesi duyuldu
11:51 PSG'ye 13 ay sonra 3 gol şoku!
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihine ertelendi
11:11 Kenan Işık'ın son durumu nasıl? En yakın arkadaşı paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 13:34:50. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta Osmanlı döneminden kalan tarihi "Kerkük evleri" kentin kimliğini yansıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement