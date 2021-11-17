"Irak'ta Osmanlı izleri" Karabük'te sempozyumda ele alındı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Kerkük Üniversitesi ortaklığında "1. Uluslararası Irak'ta Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlendi.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, KBÜ Senato Toplantı Odası'nda çevrim içi gerçekleştirilen sempozyum, Kur'an-ı Kerim okunması ve iki üniversitenin tanıtım filmlerinin gösterimiyle başladı.

Açılış oturumuna, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. İzzet Açar, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı katıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı KBÜ Öğretim Üyesi Abdülazim İbrahim, yaptığı konuşmada, "Irak'ın Osmanlı hakimiyetinde bulunduğu dönemde Osmanlı'nın siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel yaşantısı bu bölge üzerinde önemli derecede etkili olmuştur. Buna bağlı olarak ekonomiden şehirleşmeye, mimariden müziğe, hukuksal kurum ve kurallardan yemek kültürüne uzanan bu etkileşimin değerlendirilmesi ve günümüzdeki yansımaları, konuların uzman katılımcılar tarafından çok boyutlu olarak değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kerkük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabah Ahmet de sempozyumda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirdiklerini belirtti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise iki üniversite ortaklığında düzenlenen sempozyuma emeği geçenlere teşekkür etti. Polat, üniversite ve akademik birimler arasında iş birliğinin daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederek, sempozyumun ileriki dönemde yüz yüze yapılacağını bildirdi.

Sempozyumda 13 oturumda 62 konu, uzmanlar tarafından ele alındı. Sempozyuma konuşmacı olarak Türkiye, Irak, Azerbaycan, Suriye, Mısır ve Ürdün üniversitelerinden bilim insanı katıldı.