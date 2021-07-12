Son dakika... Irak'ta pandemi hastanesinde yangınEn az 20 ölü - Son Dakika

- Irak'ta pandemi hastanesinde yangın

En az 20 ölü

ERBİL - Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde yer alan el-Hüseyin Araştırama Hastanesi'ndeki korona virüsü hastalarının kaldığı bölümde yangın çıktı. Yangının neden çıktığı hakkında henüz açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre yangında en az 20 kişi yanarak can verdi. Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 50 kişinin kaybolduğu ifade edildi.