Son Dakika Haberleri: "Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu"
Son Dakika Güncel 'Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu'

"Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu"

7 saat önce

Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, "Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu ve artık hiçbir yarar sağlamıyor.

Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, "Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu ve artık hiçbir yarar sağlamıyor. Ülkenin yeni sisteme ihtiyacı var." dedi.

Amiri, yerel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak'ta süren hükümet karşıtı gösterilere değinen Amiri, göstericilerin taleplerine siyasetin yeniden dizayn edilmesiyle yanıt verilebileceğini söyledi.

Amiri, "Irak'ta parlamenter sistem başarısız oldu ve artık hiçbir yarar sağlamıyor. Ülkenin yeni sisteme ihtiyacı var. Siyaseti yeniden dizayn ederken, anayasada da köklü değişikliklere gidilmesi gerekir." diye konuştu.

Aynı zamanda Şii milis gücü Bedir Örgütü Komutanı da olan Hadi el-Amiri, valilerin de halk tarafından seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani, bugünkü siyasi mesajında, ülkede rejim değişikliği konusunda halkın iradesine saygı duyulmasını istemişti.

Siyasi uzmanlar, Amiri'nin bu açıklamalarını "parlamenter sistem yerine başkanlık sistemine geçilmesi" isteği olarak yorumladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:20 Kaynak: AA
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