Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü - Son Dakika
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Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü

29.08.2022 23:51
Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü

Irak'ta patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Kerkük sokakları sessizliğe büründü.

Irak'ta patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Kerkük sokakları sessizliğe büründü.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren şiddet olayları sonrası ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Kerkük sokakları sessizliğe büründü. Güvenlik güçlerinin birçok noktayı tuttuğu kentte, az sayıda kişinin sokakta olduğu görüldü.

Başkent Bağdat'ta ise silahlı çatışmalar devam ederken, çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Başkentteki Yeşil Bölge'ye ise çok sayıda havan topu düştü.

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'yi basmasının ardından başkent Bağdat'tan sonra ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu. - KERKÜK

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Kaynak: İHA

Sokağa Çıkma Yasağı, Mukteda Sadr, Kerkük, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü - Son Dakika

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