Son Dakika Haberleri: Irak'ta Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı

Irak'ta Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı

6 dakika önce

Irak'ın Selahaddin kentinde yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Irak'ta Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Selahaddin kentinde yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Irak'ın Selahaddin ketinde yol kenarına konulan bomba patlatıldı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Irak Savunma Bakanlığı patlamayı doğruladı. - SELAHADDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa
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