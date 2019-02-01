Irak'ta Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı
6 dakika önce
Irak'ın Selahaddin kentinde yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Irak'ın Selahaddin kentinde yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Irak'ın Selahaddin ketinde yol kenarına konulan bomba patlatıldı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Irak Savunma Bakanlığı patlamayı doğruladı. - SELAHADDİN
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 Kaynak: İHA
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