Son Dakika Haberleri: Irak'ta Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı

Irak'ta Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Irak'ın Selahaddin kentinde yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Irak'ta Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Selahaddin kentinde yol kenarına konulan bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Irak'ın Selahaddin ketinde yol kenarına konulan bomba patlatıldı. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Irak Savunma Bakanlığı patlamayı doğruladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı

Isparta Ambulans Sokağa Giremeyince Hasta Öldü Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Eniştesini Okul Bahçesinde Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 20:06:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta Patlama: 2 Ölü, 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]