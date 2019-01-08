Irak'ta Patlama: 3 Ölü, 10 Yaralı
1 saat önce
Irak'ın Selahattin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Irak
'ın Selahattin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Irak'ın Selahattin kentinde bir kontrol noktasının hedef alındığı patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Polis
, patlamanın bölgede park halindeki bir araçla gerçekleştirildiğini, ikinci patlamayı önlemek için bölgenin güvenlik kordonu altına alındığını belirtti. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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