Son Dakika Haberleri: Irak'ta Patlama: 3 Ölü, 10 Yaralı

Irak'ta Patlama: 3 Ölü, 10 Yaralı

1 saat önce

Irak'ın Selahattin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Irak'ta Patlama: 3 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Irak'ın Selahattin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Irak'ın Selahattin kentinde bir kontrol noktasının hedef alındığı patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı aktarıldı. Polis, patlamanın bölgede park halindeki bir araçla gerçekleştirildiğini, ikinci patlamayı önlemek için bölgenin güvenlik kordonu altına alındığını belirtti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa
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