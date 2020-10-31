Son dakika: - Irak'ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı - Son Dakika

Son dakika: - Irak'ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı
31.10.2020 10:31
Son dakika haberler... - Irak'ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı Irak'ın Müsenna kentinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
- Irak'ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı
ERBİL - Irak'ın Müsenna kentinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.
Irak'ın güneyindeki Müsenna kentinde yer alan petrol boru hattında gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı yangın çıktı. Müsenna kentinin anayolu yakınındaki Şii Haşdi Şabi güçleri karargahı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11'i Haşdi Şabi güçleri mensubu olmak üzere 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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