Irak'ta petrol şirketine düzenlenen saldırıda iki Çin vatandaşı yaralandı - Son Dakika
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Irak'ta petrol şirketine düzenlenen saldırıda iki Çin vatandaşı yaralandı

7 saat önce

Irak'ta Çin'e ait "PetroChina" petrol şirketine düzenlenen silahlı saldırıda iki Çinli personel yaralandı.

Irak'ta petrol şirketine düzenlenen saldırıda iki Çin vatandaşı yaralandı, System.String[]

Irak'ta Çin'e ait "PetroChina" petrol şirketine düzenlenen silahlı saldırıda iki Çinli personel yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Meysan Petrol Şirketi Müdürü Halid Vahim, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, Meysan vilayetinde PetroChina tarafından işletilen Hayfaya Petrol Kuyusu'nda çalışan Çinli personele yönelik silahlı saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda iki Çin vatandaşının yaralandığını söyleyen Vahim, yaralıların, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin olmadığını belirtti.

Çin'e ait PetroChina şirketi, 2009'dan bu yana Meysan'daki 4 kuyuda petrol çıkarma ve işleme faaliyetlerine devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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