Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü - Son Dakika
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Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü

17.07.2022 20:13
Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda terör örgütü PKK/YPG üyesi 1'i kadın toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda terör örgütü PKK/YPG üyesi 1'i kadın toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 1'i kadın toplam 5 terörist bulundukları araca düzenlenen İHA saldırısı ile etkisiz hale getirildi. Saldırıya ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada, araçta bulunanların terör örgütü PKK/YPG mensupları olduğu belirtilerek, aracın Musul'un batısındaki Şam Girişi yakınlarında vurulduğu aktarıldı. - ERBİL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü - Son Dakika
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