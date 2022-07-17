Irak'ın Musul kentinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 1'i kadın toplam 5 terörist bulundukları araca düzenlenen İHA saldırısı ile etkisiz hale getirildi. Saldırıya ilişkin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada, araçta bulunanların terör örgütü PKK/YPG mensupları olduğu belirtilerek, aracın Musul'un batısındaki Şam Girişi yakınlarında vurulduğu aktarıldı. - ERBİL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Irak'ta PKK/YPG'li teröristler İHA ile vuruldu: 5 ölü - Son Dakika

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