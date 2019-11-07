Irak'ta polis en az 4 kişiyi daha öldürdü, protestocular limana girişi engelledi
7 saat önce
Irak polisi, hükümet karşıtı gösterilerde en az 4 protestocunun daha öldürüldüğünü bildirdi.
Irak polisi, hükümet karşıtı gösterilerde en az 4 protestocunun daha öldürüldüğünü bildirdi.
Irak'ta ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluk nedeniyle haftalardır protesto gösterileri yapan halk, sokakları terk etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:28
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