Son Dakika Haberleri: Irak'ta polis en az 4 kişiyi daha öldürdü, protestocular limana girişi engelledi
Son Dakika Dünya Irak'ta polis en az 4 kişiyi daha öldürdü, protestocular limana girişi engelledi

Irak'ta polis en az 4 kişiyi daha öldürdü, protestocular limana girişi engelledi

7 saat önce

Irak polisi, hükümet karşıtı gösterilerde en az 4 protestocunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Irak'ta polis en az 4 kişiyi daha öldürdü, protestocular limana girişi engelledi, System.String[]

Irak polisi, hükümet karşıtı gösterilerde en az 4 protestocunun daha öldürüldüğünü bildirdi.


Irak'ta ekonomik sıkıntılar ve yolsuzluk nedeniyle haftalardır protesto gösterileri yapan halk, sokakları terk etmedi.

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Hükümet, Polis, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:28 
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