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Irak'ta polis müdahalesinde 4 kişi öldü, göstericiler Sadr'ı 'ihanetle' suçladı
6 saat önce
Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı göstericilerden desteğini çekmesi nedeniyle ihanetle suçladı.
Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı göstericilerden desteğini çekmesi nedeniyle ihanetle suçladı.
Sadr'ın, dün attığı tweette "göstericilerin işlerine olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde karışmayacağını" duyurması, göstericileri desteklemekten vazgeçtiği yorumlarına neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Irak polisi de göstericilere müdahale ederek bazı çadırları yaktı. Çıkan olaylarda en az 4 gösterici yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:43
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