Irak'ta polis müdahalesinde 4 kişi öldü, göstericiler Sadr'ı 'ihanetle' suçladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta polis müdahalesinde 4 kişi öldü, göstericiler Sadr'ı 'ihanetle' suçladı - Son Dakika Dünya

Irak'ta polis müdahalesinde 4 kişi öldü, göstericiler Sadr'ı 'ihanetle' suçladı

6 saat önce

Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı göstericilerden desteğini çekmesi nedeniyle ihanetle suçladı.

Irak'ta polis müdahalesinde 4 kişi öldü, göstericiler Sadr'ı 'ihanetle' suçladı, System.String[]

Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı göstericilerden desteğini çekmesi nedeniyle ihanetle suçladı.


Sadr'ın, dün attığı tweette "göstericilerin işlerine olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde karışmayacağını" duyurması, göstericileri desteklemekten vazgeçtiği yorumlarına neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Irak polisi de göstericilere müdahale ederek bazı çadırları yaktı. Çıkan olaylarda en az 4 gösterici yaşamını yitirdi.

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Polis, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:43 
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