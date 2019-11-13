Son Dakika Haberleri: Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu - Son Dakika

Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu

7 saat önce

Irak'ta bir aydan fazladır devam hükumet karşıtı protesto gösterilerinde hayatlarını kaybeden göstericilerin aileleri mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu.

Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu, System.String[]

Irak'ta bir aydan fazladır devam hükumet karşıtı protesto gösterilerinde hayatlarını kaybeden göstericilerin aileleri mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu. Öte yandan, başkent Bağdat ile güney illerinde protestolara ara verilmedi.


Irak'ın güneyindeki Basra kentinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu hayatlarını kaybedenlerin aileleri ateş açma talimatı veren komutanlar hakkında kasten adam öldürme suçuyla şikayette bulundu. Ülkedeki protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat ile güney illerinde sükunetin hakim olduğunu belirterek, göstericilerin toplandığı Hellani Meydanı'nda bazı binaların ateşe verildiğini söyledi. Protestocular arasına sızan provokatörlerin güvenlik güçlerine düzenledikleri saldırı sonucu 55 güvenlik gücü mensubunun yalandığını belirten Bakanlık, protestoculara zarar vermemek için güvenlik güçlerinin metanetini koruduğunu ve karşılık vermediğini söyledi.


Öte yandan ülkenin güneyindeki Basra, Zikar, Nasriye, Nisan ve Kerbela kentlerinde sivil itaatsizlik ilan eden üniversite öğrencileri protestoculara katıldı.


Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ekim ayının başından bu yana 301 kişinin öldüğünü ve 15 bine yakın kişinin yaralandığını söyledi. - ERBİL

Basra, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:49:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta protesto gösterilerinde ölenlerin aileleri şikayetçi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]