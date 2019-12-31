Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği binasının duvarını aştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği binasının duvarını aştı - Son Dakika Dünya

Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği binasının duvarını aştı

6 saat önce

? Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolarda, eylemciler duvarı aşarak elçilik binasının bahçesine girdi.

Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği binasının duvarını aştı, System.String[]
? Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlenen protestolarda, eylemciler duvarı aşarak elçilik binasının bahçesine girdi. ABD askerlerinin elçilik binası içerisinde güvenlik önlemleri aldığı belirtiliyor.

Yüksek güvenlikli 'Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular 'Amerika'ya Ölüm' ve 'Aşağı ABD aşağı' sloganları eşliğinde elçilik binasının duvarını aştıkları belirtildi. Güvenlik güçleri, protestoculara biber gazıyla müdahale ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin duvarı ateşe verdikleri ve elçilik binasına taş attıkları görüldü.

Kataib Hizbullah mensubu 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak ve İran, ABD'ye tepki göstermişti.


- Irak
Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
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