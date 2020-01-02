Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği'nin önünden çekildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği'nin önünden çekildi - Son Dakika Dünya

Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği'nin önünden çekildi

6 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde iki gün süren ve büyükelçiliğin etrafının ateşe verildiği protestolar sona erdi.

Irak'ta protestocular ABD Büyükelçiliği'nin önünden çekildi, System.String[]

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde iki gün süren ve büyükelçiliğin etrafının ateşe verildiği protestolar sona erdi. Irak Hükümeti, protestocuların çekildiğini açıkladı.

ABD'nin İran destekli Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırıları sonrası, İran destekli Haşdi Şabi milislerinin liderlik ettiği öne sürülen protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırmıştı.

İki gün süren protestolarda ABD bayrakları yakıldı.

Washignton ile Bağdat arasında üst düzey yetkililerin telefon trafiğinden sonra, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, protestocuların çekilmesi çağrısı yapmıştı. ABD ise, büyükelçiliği korumak için 750 askeri takviye amaçlı bölgeye gönderdiğini açıklamıştı.

Çarşamba günü de protestolar devam etti. Protestocular büyükelçilik binasına taş atarken ABD askerleri de tazyikli su sıkarak protestocuları dağıtmaya çalıştı.

Çarşamba akşamı Iraklı yetkililer büyükelçiliğin etrafının boşaltıldığını söylerken, az sayıda göstericinin büyükelçilik yakınlarındaki bir otelin önüne çadır kurduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, protestolardan İran'ı sorumlu tutumuş ve twitter üzerinden, can kaybı ya da maddi zarar olması durumunda "Çok büyük bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdit" açıklaması yapmıştı.

Ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak'ta Amerika karşıtlığının yaygın olduğunu ve "Amerika'nın hiçbir şey yapamayacağını" söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:10 
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