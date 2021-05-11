Irak'ın Necef kentinde bir aktivistin öldürülmesini protesto eden göstericiler, eski Başbakan Nuri Maliki'nin liderliğindeki İslami Davet Partisi'nin binasını ateşe verdi.
Irak'ın Kerbela kentinde geçtiğimiz Pazar günü aktivist İhab el-Vezni'nin uğradığı suikast sonucu öldürülmesi ülkenin güneyindeki Necef kentinde protesto edildi.
Kent merkezindeki el-Sadrin Meydanı'nda yer alan eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki İslami Davet Partisine ait binanın önünde toplanan kalabalık grup, güvenlik görevlilerin kaçmasının ardından içeri girdi. Öfkeli protestocular binayı ateşe verirken, hükümet karşıtı sloganlar da attı.
Öte yandan geçtiğimiz Pazar günü Kerbela kentinde aktivist İhab el-Vezni'nin kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi ülkede hükümet karşıtı protestoların yeniden alevlenmesine neden olmuştu. Protestocular kentte bulunan İran'a ait konsolosluk binasını ateşe vermişti.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Irak'ta protestocular İslami Davet Partisi binasını ateşe verdi - Son Dakika