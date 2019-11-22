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Irak'ta protestocular yine sokakta

6 saat önce

Irak'ın başkent Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda yüne güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışma devam ediyor.

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Irak'ın başkent Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda yüne güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışma devam ediyor. Güvenlik güçlerinin açtığı ateş ve gaz fişeği isabet etmesi sonucu dünden beri 7 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Yeşil Bölge'ye giriş sağlanan ana köprülerden biri olan Al Ahrar'da protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri gece boyunca ses bombası atmakla yetinirken, sabah saatlerinde sokağa çıkan protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışma amatör kameralara da yansıdı. Sosyal medyada protestoya dair paylaşılan görüntülerde, sabahın erken saatlerinde protestocuların köprüye geldikleri ve yaşanan çatışma görüldü. Güvenlik güçleri zaman zaman gerçek mermi ile ateş ederken, son iki günde 7 gösterici hayatını kaybetti. onlarca kişi de yaralandı. Nasıriye'de ise Irak İslam Yüksek Konseyi'ne ait bir bina da göstericiler tarafından ateşe verildi.

Görüntü Dökümü

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-Nasıriye'de konseye ait binanın yanması

-Al Ahrar köprüsünden görüntü

-Köprüye gelen protestocular

-Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışma


Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:29 Kaynak: DHA
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