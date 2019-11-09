Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestocular yönetim sisteminin değişmesini istiyor
Son Dakika Güncel Irak'ta protestocular yönetim sisteminin değişmesini istiyor

Irak'ta protestocular yönetim sisteminin değişmesini istiyor

6 saat önce

Irak'ta hükümet karşı protestolar çeşitli bölgelerde devam ederken, eylemciler taleplerini açıkladılar.

Irak'ta protestocular yönetim sisteminin değişmesini istiyor, System.String[]

Irak'ta hükümet karşı protestolar çeşitli bölgelerde devam ederken, eylemciler taleplerini açıkladılar. Günlerdir sokakları terk etmeyen protestocular, Irak'taki siyasal sistemin tamamen değişmesini istiyorlar.

Irak'ta Ekim ayının başından bu yana devam eden gösterilerde eylemciler, protestoların sonlandırılması için taleplerini yayınladılar. Ellerindeki pankart ve dövizlere de yazdıkları taleplerini sosyal medyada da yayınlayan göstericiler Irak'ta sistemin yeniden kurulmasını istiyorlar. Eylemcilerin taleplerini şöyle sıraladı:

Hükümetin istifası ve parlamentonun dağılması

Bağımsız bir geçici hükümetin kurulması

Anayasanın değiştirilmesi

Ulusal seçimlerle halkın seçeceği bir yönetim sistemi oluşturulması

Seçim sisteminin bağımsız adayların da katılabilmesine izin verecek şekilde değiştirilmesi

Yeni ve bağımsız bir seçim kurulu oluşturulması

Birleşmiş Milletler'in denetleyeceği bir erken seçim

Varlık ve kaynakların adil şekilde dağıtılması

Cumhurbaşkanı ve başbakan komisyonları maaşlarının düşürülmesi

Protestolarda hayatını kaybeden veya yaralanan kişilerin ailelerine tazminat ödenmesi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ayrıca, eylemcilerin taleplerin yazılı olduğu pankartlarla eylemlere devam ettiği görüldü.

Bunun yanında Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 3-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Bağdat, Kerbela, Basra ve Zikar'da düzenlenen gösterilerde beş gün içinde üç kişinin hayatını kaybettiğini, 1077 kişinin ise yaralandığı duyurmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Protestocuların sokaklardan görüntüsü

-Taleplerinin yazılı olduğu pankartlar

-Protestocuların pankartlarla görüntüsü

-Protestolardan fotoğraflar


Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:12 Kaynak: DHA
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