Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestoculara polisten sert müdahale 3 ölü, 60 yaralı
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Irak'ta protestoculara polisten sert müdahale 3 ölü, 60 yaralı

56 dakika önce

Irak'ta protestoculara polisten sert müdahale 3 ölü, 60 yaralıIrak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen eylemcilere polis, mermi, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Irak'ta protestoculara polisten sert müdahale 3 ölü, 60 yaralı

Irak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen eylemcilere polis, mermi, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Protestolarda, 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Başkent Bağdat ve Dikar bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında polisin sert müdahalesi sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. Hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda, eylemciler, işsizlik ve yolsuzluğa karşı slogan attı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, biber gazı sebebiyle sokakların duman altında kaldığı görülürken, karnından yaralanan bir eylemciye, diğer eylemcilerin ilk yardım uyguladığı görüntülendi.

Irak'ta protestoculara polisten sert müdahale 3 ölü, 60 yaralı

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:15 Kaynak: DHA
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