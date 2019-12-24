Irak'ta protestocuların talebi

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde başlıca talepler arasında dile getirilen "yeni seçim yasası" mecliste kabul edildi.

Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkede son haftalarda tartışmalara yol açan yeni seçim yasası tasarısı Irak Meclisi'nde bugün düzenlenen oturumda okunarak oylamaya sunuldu.

Yasanın kendilerini hedef aldığını öne süren Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturuma meclisteki 329 milletvekilinden 184'ü katıldı. Yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi, oylamadan önce yaptığı açıklamada, tasarının meydanlardaki göstericilerin taleplerini karşılamak için hazırlandığını söyledi.

Kürt siyasi partilerden boykot

Irak Meclisindeki Kürt partiler, tasarıya itirazlarını ortak yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Kürtlerin taleplerinin dikkate alınmadığı ve özellikle tasarıdaki 15. ve 16. Maddelere karşı çıkıldığı belirtildi.

Yeni seçim yasasının 15. Maddesine göre seçim çevreleri ilçe bazında belirlenecek ve her ilçede en çok oyu alan aday milletvekili seçilecek. Kürtlerin itiraz ettiği 16. Madde ise kadınlar için belirlenen kotanın yüzde 25'le sınırlandırılmasını öngörüyor.

Irak Meclisinde Kürt siyasi partilerin toplam 58 milletvekili bulunuyor.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocuların taleplerinin başında yeni bir seçim yasasının çıkarılması geliyordu.

Iraklı siyasi gözlemciler, meclisten geçen yeni seçim yasasının göstericilerin talepleriyle örtüştüğünü ifade ediyor. Seçim yasasının Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından onaylanması halinde, gözler bu sefer yeni bağımsız seçim komisyonun kurulması üzerinde olacak.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

Geçici hükümetin kurulmaya çalışıldığı Irak'ta, Şii ağırlıklı ve İran'a yakın Bina Koalisyonu, başbakan adayı olarak Yüksek Öğretim Bakanı Kusay es-Süheyl'i önermişti.

Bunun üzerine Bağdat başta olmak üzere Şii nüfusun yoğun olduğu güney kentlerde Süheyl'in adaylığına karşı gösteriler düzenlenmişti.