Irak'ta protestolar 5 gün aradan sonra yeniden alevlendi
31 dakika önce
Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:57
Her üç ABD vatandaşından ikisi ülkesinin iç savaşın eşiğinde olduğuna inanıyor Irak'ta yolsuzluk protestoları tekrardan başladı! Polis biber gazıyla müdahale etti İngiltere'de TIR içinde ölü bulunan kadının son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim Irak'ta 2. protesto dalgası: En az 12 ölü, yüzlerce yaralı