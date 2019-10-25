Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestolar 5 gün aradan sonra yeniden alevlendi
Son Dakika Dünya Irak'ta protestolar 5 gün aradan sonra yeniden alevlendi

Irak'ta protestolar 5 gün aradan sonra yeniden alevlendi

31 dakika önce

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

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Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Irak'ta protestolar 5 gün aradan sonra yeniden alevlendi

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:57 
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