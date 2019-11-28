Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestolar - Başbakan Adil Abdülmehdi, en az 22 göstericinin ölümü sonrası Nasiriye'deki...
BBC
Son Dakika Dünya Irak'ta protestolar - Başbakan Adil Abdülmehdi, en az 22 göstericinin ölümü sonrası Nasiriye'deki... - Son Dakika Dünya

Irak'ta protestolar - Başbakan Adil Abdülmehdi, en az 22 göstericinin ölümü sonrası Nasiriye'deki...

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentindeki protestolara kolluk kuvvetlerinin müdahalesi nedeniyle 22 hükümet karşıtı göstericinin hayatını kaybetmesi sonucu Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bölgedeki askeri komutan Cemil Şumari'yi görevden aldı.

Irak'ta protestolar - Başbakan Adil Abdülmehdi, en az 22 göstericinin ölümü sonrası Nasiriye'deki..., System.String[]

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkenin güneyindeki Nasiriye kentinde görevlendirdiği komutan Cemil Şumari'yi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 22 göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından görevden aldı.

Irak Devlet Televizyonu, Şumari'nin, düzenin tesisi için Nasıriye'ye gönderilmesinden birkaç saat sonra görevden alındığını duyurdu.

Güvenlik güçleri bugün Nasiriye'de protestocuların günlerdir işgal ettiği bir köprüyü boşaltmak için gerçek mermiyle ateş açmışlardı.

Olayda onlarca kişi de yaralanmıştı.

BBC İzleme Servisi'nin bölge basınından derlediği bilgilere göre Nasıriye'nin de içinde bulunduğu Zikar vilayetinin valisi Adil el Dakili, Başbakan Adil Abdülmehdi'ye "Vilayette kan gölüne yol açan sorumluları görevden alıp sorumluları soruşturmazsan istifa edeceğim" dedi. Bunun üzerine Başbakan, komutan Cemil Şumari'yi görevden aldı.

Şehirdeki bir güvenlik kaynağı, protestocuların bir polis karakolunu ateşe verdiğini aktardı.

Necef kentinde ise İran Konsolosluğu ateşe verildi. Göstericiler "İran, Irak'tan defol!" şeklinde sloganlar attı.

Bağdat'taki Ahrar Köprüsü'nde de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 gösterici hayatını kaybetti.

Protestocular neden sokaklarda?

1 Ekim'de yüksek orandaki işsizliği protesto için sokaklara çıkan genç Iraklılar, ülkede yolsuzluğun da yaygın olduğunu vurguluyordu.

Başkent Bağdat'ta başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin önemli bir kısmına yayılmıştı.

Bir yıldan uzun süredir iktidarda olan Başbakan Adil Abdülmehdi, geçen yıl reform sözü vermiş ancak vadettiği reformları hayata geçirememişti.

Irak, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı! Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 01:10:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestolar - Başbakan Adil Abdülmehdi, en az 22 göstericinin ölümü sonrası Nasiriye'deki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]