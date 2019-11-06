Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestolar devam ediyor
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Irak'ta protestolar devam ediyor

7 saat önce

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

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Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Irak'ta, 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler halen sürüyor. Gösterilere dair sosyal medyada paylaşılan görüntüde Başkent Bağdat'ta bulunan Şehitler Köprüsü'nde protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı ve protestocuların, güvenlik güçlerine taş attığı görüldü.

Öte yandan, göstericilerin Basra Limanı girişini kapatarak araç giriş çıkışlarını engellemeye çalıştıkları bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma

-Protestocuların güvenlik güçlerine taş atması

-Güvenlik güçlerinin geri çekilmesi


Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:15 Kaynak: DHA
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