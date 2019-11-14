Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü
Son Dakika Güncel Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

6 saat önce

Irak'ta Ekim ayının başından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında, protestocular yine sokaklardaydı.

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü, System.String[]

Irak'ta Ekim ayının başından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında, protestocular yine sokaklardaydı. Güvenlik güçlerinin, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başkent Bağdat'ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı ve güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin, Al Khalani Meydanı civarındaki binalarda bulunan protestoculara fırlattığı göz yaşartıcı gaz fişeklerinin isabet ettiği 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca protestocuların, Al Khalani civarı tarafından Tahrir Meydanı'na ilerlemeye çalışan güvenlik güçlerinin meydana girişine izin vermedikleri belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların Basra yakınlarındaki Mutenna şehrinde de protestolarına devam ettiği görüldü.

Daha önce de protestocular, protestoların sonlandırılması için taleplerini yayınlayarak, ülkede sistemin yeniden kurulmasını talep etmişlerdi.

Görüntü Dökümü

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-Bağdat'taki protestolardan görüntüler

-Eylemcilerin gaz maskeli görüntüsü

-Tahrir Meydanı'na doğru yürüyen protestocular

-Tahrir Meydanı'ndan görüntü

-Mutenna şehrindeki protestodan görüntü

-Al Khalani Meydanı'ndan fotoğraf

-Al Khalani Meydanı'ndan bir diğer fotoğraf

-Tahrir Meydanı'ndan fotoğraf


Tahrir Meydanı, Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
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