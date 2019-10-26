Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı
Son Dakika Güncel Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

34 dakika önce

Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralıIrak, (DHA)- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını bildirdi.

Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Irak, (DHA)- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını bildirdi.

Irak'ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilerde bilanço yükseliyor. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre, ölü sayısı 63 olurken, yaralı sayısı 3 bini geçti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 10 kişinin Bağdat'ta, 14 kişinin Maysan'da, 15 kişinin Dikar'da, 7 kişinin Basra'da, 12 kişinin Divaniye'de, 4 kişinin Babil'de ve 1 kişinin Mutenna şehrinde öldüğünü kaydetti.

Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
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