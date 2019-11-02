Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestolar hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika Dünya Irak'ta protestolar hız kesmeden devam ediyor

Irak'ta protestolar hız kesmeden devam ediyor

7 saat önce

? Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra da protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Irak'ta protestolar hız kesmeden devam ediyor, System.String[]
? Irak'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra da protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamasından sonra da Irak'ta gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği ve göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanan ülkede, yine birçok gösterici başkent Bağdat'ta sokaklardaydı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tahrir Meydanı ve Cumhuriyet Köprüsü'ndeki gösterilerin kameralara yansıdığı görüldü. Ayrıca, sosyal medyada görüntüleri paylaşan kullanıcılar, göz yaşartıcı gazdan daha güçlü bir gazla göstericilere müdahale edildiğini iddia etti.


- Irak
Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
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