Irak'ta protestolarda kullanılan göz yaşartıcı gaz incelensin talebi

Irak'ta güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kullanılan göz yaşartıcı gazın incelenmesi istendi.

Parlamentoya bağlı İnsan Hakları Örgütü Yüksek Komiserliği ülkenin birçok vilayetindeki gösterilerde protestoculara karşı güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazın incelenmesi çağrısı yaptı.

Gazdan etkilenen göstericiler hakkında hazırlanan özel raporu gündeme getiren komiserlik, kalabalık gruplara karşı aşırı miktarda göz yaşartıcı gaz kullanıldığına dikkati çekti.

Raporda, göstericilerin üzerine fırlatılan gaz fişeklerinin insanların baş, göğüs ve hassas yerlerine isabet ettiği ve ölümlere yol açabildiği belirtiliyor. Ayrıca, söz konusu gaza muhatap olan kişilerin derilerinde yanıklar oluştuğuna, göz yaşartıcı gaz kullanımında bu türden sağlık sorunlarının yaşanmaması gerektiğine işaret ediliyor.

Günlük 50 ila 100 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilenmesi sonucu hastanelere başvurduğunun altını çizen İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, kullanılan gazın Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından incelenerek sonucunun duyurulmasını istedi.

Komiserlik, bu tür silahların kullanılmasının durdurulması ve alternatif araçların kullanılması çağrısını da yaptı.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.