Son Dakika Haberleri: Irak'ta protestoları görüşmek isteyen meclis toplanamadı
Son Dakika Güncel Irak'ta protestoları görüşmek isteyen meclis toplanamadı

Irak'ta protestoları görüşmek isteyen meclis toplanamadı

32 dakika önce

Gündeminde hükümet karşıtı protestolar olan Irak meclisinde, yeterli katılıma ulaşılamaması üzerine oturum yapılamadı.

Irak'ta protestoları görüşmek isteyen meclis toplanamadı, System.String[]

Gündeminde hükümet karşıtı protestolar olan Irak meclisinde, yeterli katılıma ulaşılamaması üzerine oturum yapılamadı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, 329 sandalyeli mecliste milletvekillerinin büyük bölümü oturum için hazır bulunmadı. Yeterli sayıya ulaşılamadığı için protestoların görüşülmesi planlanan oturum gerçekleştirilemedi.

Milletvekilleri Bağdat'ı terk etti

Iraklı milletvekillerinin çoğunun protestolara karşı başkenti terk ettiği ifade ediliyor. Bunların bir bölümünün Erbil'e gittiği, bir kısmının da ülke dışına çıktığı iddia ediliyor.

Milletvekillerinin büyük bölümü hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de ikamet ediyor.

Protestocular da, dünden beri Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor ancak güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

Başkent Bağdat ve güneydeki kentlerde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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