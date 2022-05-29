Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü - Son Dakika
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Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü

29.05.2022 14:54

- Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlama nedeniyle 3 katlı bir restoranın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

- Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlama nedeniyle 3 katlı bir restoranın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 katlı bir restoranda patlama meydana geldi. Irak polisi yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle restoranın çöktüğünü ve olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirilirken, restoranın bodrum katında çok sayıda kişinin mahsur kaldığının tahmin edildiği ifade edildi.

Ayrıca itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine giderek arama kurtarma çalışmalarına başladığı öğrenildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yapılan ön soruşturmaya göre patlamanın doğal gaz boru hattındaki bir arıza nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiği açıklandı.

Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü
Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü
Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü
Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü

YORUMLAR
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Bağdat'ta bir lokantada patlama meydana geldi Bağdat'ta bir lokantada patlama meydana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irak'ın kuzeyindekilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek, bırakamayız.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irak'ın kuzeyindekilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek, bırakamayız.'
Kaynak: İHA

Patlama, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta restoranda patlama: 1 ölü - Son Dakika
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