Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sabah Namazı Sonrası Egzersiz

Irak'ta Sabah Namazı Sonrası Egzersiz

16 dakika önce

Irak'ın Halepçe kentindeki bir camide kılınan sabah namazı sonrası cemaat haftada iki gün antrenör eşliğinde hafif egzersiz yapıyor.

Irak'ta Sabah Namazı Sonrası Egzersiz, System.String[]
Irak'ın Halepçe kentindeki bir camide kılınan sabah namazı sonrası cemaat haftada iki gün antrenör eşliğinde hafif egzersiz yapıyor.

Halepçe'deki Behaşt (Cennet) camisinde bölge insanlarını sabah namazına teşvik etmek amacıyla hafif egzersiz uygulaması hayata geçirildi.

Yoğun ilgili gören uygulama sayesinde camide kılınan sabah namazında artış olduğu belirtildi.

Cami imamı Mihreban Hama Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki antrenör eşliğinde uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Sağlıklı yaşamın önemine değinen Said, "Müslüman olarak sağlıklı bir bedenimiz olmalı ki sağlıklı bir şekilde ibadet edebilelim." dedi.

Said, hafta iki gün sabah namazının ardından hafif egzersiz yaptıklarını dile getirerek, bu etkinlik sayesinde sabah namazına gelenlerin sayısında artış olduğunu aktardı.

Uygulamadan olumlu tepkiler aldığını ifade eden antrenör Zana Nusrettin, "Bu uygulama aslında 2013'te hayata geçirildi. Geçen ay bazı insanların talebi üzerine uygulamayı yeniden başlattık. Bu etkinlik camiye gelenlerin sayısını artırdı." dedi.

Etkinliğe katılanlardan 54 yaşındaki Ahmed Rauf, egzersiz yaparak kendini daha iyi hissettiğini dile getirerek, herkesin spor yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: AA

Sabah, Irak, Güncel
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