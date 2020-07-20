Irak'ta Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim öldü - Son Dakika

Irak'ta Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim öldü

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim, tutuklu bulunduğu, ülkenin güneyindeki En-Nasıriye kentinde yer alan El-Hut Hapishanesi'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim, tutuklu bulunduğu, ülkenin güneyindeki En-Nasıriye kentinde yer alan El-Hut Hapishanesi'nde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

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Zikar Valiliği Sağlık Departmanında görevli sağlık asistanı Casim es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eski Savunma Bakanı Haşim, El-Hut Hapishanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonrası sağlığının kötüleşmesi nedeniyle bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti." dedi.

Saadi, Haşim'in birkaç yıldır birçok kronik hastalıktan muzdarip olduğunu ifade etti.

Saddam Hüseyin döneminin önde gelen isimlerinden 1944 doğumlu Sultan Haşim, 80'li yıllardan bu yana Irak'ın girdiği bütün savaşlara katılmıştı. Bunlar arasında Irak- İran savaşı ile birinci ve ikinci Körfez savaşları yer alıyor.

Haşim ayrıca, Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından 1991'de uluslararası koalisyon güçleriyle ateşkes görüşmeleri sırasında Irak heyetine başkanlık etmişti.

1995-2003 yıllarında Saddam döneminin son Savunma Bakanı olarak görev yapan ve ABD'nin arananlar listesinde yer alan Haşim, 2003 yılında ABD güçlerine teslim olmuş, 2017'de çıkarıldığı mahkemede hakkında idam kararı verilmiş ancak Irak makamlarının onaylamaması nedeniyle hüküm şu ana kadar infaz edilmemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim öldü - Son Dakika
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