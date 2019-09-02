Son Dakika Haberleri: Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin katlettiği Türkmenler anıldı
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Irak'ta Saddam Hüseyin rejiminin katlettiği Türkmenler anıldı

3 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde 31 Ağustos 1996'da devrik lider Saddam Hüseyin'e bağlı ordu güçleri tarafından öldürülen 48 Türkmen için anma töreni yapıldı.

Irak'ın Erbil kentinde 31 Ağustos 1996'da devrik lider Saddam Hüseyin'e bağlı ordu güçleri tarafından öldürülen 48 Türkmen için anma töreni yapıldı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı binasında düzenlenen törene, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Ataşesi Seçkin Özbek, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Tahir Kahveci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an tilavetinin ardından konuşma yapan IKBY Bölge Bakanı Maruf, "1996'da burada olan siyasi çekişmelerden ve siyasi partiler arasındaki çatışmalardan dolayı hiçbir taraf olmadan bize bu katliam ve haksızlık yapıldı." dedi.

Siyasi partiler arasındaki çekişmeleri fırsat bilen devrik lider Saddam Hüseyin'in ordu güçleri tarafından Türkmenlerin önce alıkonulduğunu, ardından da katledildiğini belirten Maruf, o insanların sadece Türkmen olduğu için öldürüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu Ataşesi Özbek de gerçekleştirilen bu katliamın Irak'ın asli unsurlarından biri olan Türkmenlere yönelik katliamlardan yalnızca biri olduğunu ifade etti.

Saddam Hüseyin, Erbil, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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