Irak'ta Sadr'a bağlı milis güç lideri öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr'a bağlı milis güç lideri öldürüldü - Son Dakika

Irak'ta Sadr'a bağlı milis güç lideri öldürüldü

7 saat önce

Irak'ın Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü komutanlarından Hazim el-Hilfi, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürüldü.

Irak'ta Sadr'a bağlı milis güç lideri öldürüldü, System.String[]

Irak'ın Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam milis gücü komutanlarından Hazim el-Hilfi, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda öldürüldü.

Basra'daki güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Hilfi, kentteki Muhammed el-Kasım Köprüsü üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Hilfi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme başlatsa da, faile ilişkin henüz bilgiye ulaşamadı.

Binlerce öğrenci, Necef'teki olayı kınadı

Öte yandan Bağdat'ta binlerce üniversite öğrencisi, Tahrir Meydanı'na akın ederek, Sadr'a bağlı kişilerin dün akşam Necef'teki gösteri alanını basmasını kınadı. Öğrenciler, hükümeti göstericileri korumaya çağırdı.

Necef'te dün akşam Sadr'a bağlı "Mavi Şapkalılar" adlı grup ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Çıkan çatışmada Mavi Şapkalılar, 6 protestocuyu öldürülmüş, 40'ın üzerinde kişi yaralanmıştı.

Mavi Şapkalılar

Sadr, gösteriler başladıktan kısa süre sonra protestocuları korumaları ve gösteri alanlarında güvenliği sağlamaları için "Mavi Şapkalılar" adı verilen bir grup oluşturmuştu. Mavi Şapka takan bu kişiler, bir süre gösteri alanlarında bulunmuş ve güvenliğini sağlama görevini üstlenmişti.


Ancak bu kişiler daha sonra Sadr'ın çağrısı üzerine gösteri alanlarından çekilmişti.

Necef, Basra, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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