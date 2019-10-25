Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sadr'a bağlı milislerle İran yanlısı milislerin çatıştığı iddiası
Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr'a bağlı milislerle İran yanlısı milislerin çatıştığı iddiası

Irak'ta Sadr'a bağlı milislerle İran yanlısı milislerin çatıştığı iddiası

1 dakika önce

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ile İran yanlısı Asaib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

Irak'ta Sadr'a bağlı milislerle İran yanlısı milislerin çatıştığı iddiası, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ile İran yanlısı Asaib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'daki Asaib Ehlilhak Hareketi milisleri bir grup göstericiye ateş açtı. Sadr Hareketi'nin askeri gücü Seraya es-Selam milislerinin de göstericileri korudukları gerekçesiyle karşı ateş açması üzerine iki milis güç arasında çatışma çıktı.

Söz konusu çatışmada ağır silahların kullanıldığı ileri sürüldü.

Şiilerin yoğun olarak yaşadığı güneydeki Zikar vilayetinde Irak Hizbullahı ve diğer birçok Şii parti binasının da göstericiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.

İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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