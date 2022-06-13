Irak'ta Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti - Son Dakika
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Irak'ta Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti

13.06.2022 01:48
Irak'ta Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu milletvekilleri, Sadr'ın çağrısı üzerine istifa etti.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu milletvekilleri, Sadr'ın çağrısı üzerine istifa etti.

Sadr'a bağlı sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa bir görüntüde, Sadr Bloku Meclis Grup Başkanı Hasan Azari, sayıları 75 olan milletvekillerinin istifa dilekçelerini Meclis Başkanı Halbusi'ye sunduğu ve Halbusi'nin de istifa dilekçelerini onaylayarak imzaladığı görüldü.

Şii siyasi ve dini lider Sadr, kendisine bağlı Sadr Bloku vekillerinin meclisten istifa etmelerini istemişti.

Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için üçlü ittifak kurmuştu.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde Sadr'ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran'a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor.

Yaşanan Şii-Şii anlaşmazlığı ülkede siyasi tıkanıklığa ve yeni hükümetin kurulamamasına neden oluyor.

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Kaynak: AA

Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr'a bağlı milletvekilleri istifa etti - Son Dakika

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