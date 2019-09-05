Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sadr'dan "hükümetin sonu geldi" açıklaması
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Irak'ta Sadr'dan "hükümetin sonu geldi" açıklaması

1 saat önce

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümetin sonunun geldiğini belirterek, mevcut hükümetten desteğini çekeceğini ifade etti.

Irak'ta Sadr'dan

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümetin sonunun geldiğini belirterek, mevcut hükümetten desteğini çekeceğini ifade etti.

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin sonunun geldiğini belirtti.

"Elveda vatanım. Bu, hükümetin sonunun geldiğinin duyurusudur." diyen Sadr, şunları kaydetti:

"Bu aynı zamanda hukuk devletinden kaos devletine geçiş demektir. Eğer hükümet ciddi önlemler almazsa, kendisinden desteğimi çekeceğim."

Sadr, geçen yıl ekim ayında hükümeti kuran Başbakan Adil Abdulmehdi'yi desteklese de daha sonra reform yönünde adım atmadığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Sadr'ın hükümete yönelik açıklamasının, Haşdi Şabi'nin Hava Kuvvetleri Müdürlüğü kurduğunun duyurulması sonrası gelmesi dikkati çekti.

Şii lider, daha önce sık sık İran yanlısı milis gücünün ülke savunma ve güvenlik sistemine dahil edilmesi ve devletin kontrolü dışında bulunan silahların toplatılması çağrısı yapmıştı.

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 53 milletvekiliyle birinci siyasi grup konumunda bulunuyor.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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