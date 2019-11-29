Son Dakika Haberleri: Irak'ta Sadr'dan "sokağın terk edilmemesi ve başbakanı halkın belirlemesi" çağrısı
Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr'dan 'sokağın terk edilmemesi ve başbakanı halkın belirlemesi' çağrısı - Son Dakika

Irak'ta Sadr'dan "sokağın terk edilmemesi ve başbakanı halkın belirlemesi" çağrısı

6 saat önce

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası "sokağın terk edilmemesi ve yeni başbakanın halk tarafından belirlenmesi" çağrısında bulundu.

Irak'ta Sadr'dan

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifa kararı sonrası "sokağın terk edilmemesi ve yeni başbakanın halk tarafından belirlenmesi" çağrısında bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hamdolsun ki devrim ilk meyvesini verdi ve Başbakan istifa etti. Ancak bu istifa, yolsuzlukların sonu anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Mesajında Sadr, şunları kaydetti:

"Gösteri meydanlarında sandıklar kurulsun ve yeni başbakan 5 aday arasından halk oylamasıyla seçilsin. Yeni başbakan kabinesini siyasi partiler ve milis güçlerin yer almayacağı, siyasi, etnik ve mezhebi hizipçilikten uzak şekilde belirlesin."

Göstericilere geri adım atıp sokağı terk etmemeleri çağrısı da yapan Sadr, "Dost ülkelerden Iraklılara geleceklerini belirlemesi için fırsat vermelerini rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:56 Kaynak: AA
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