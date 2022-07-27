Irak'ta Sadr'dan Yeşil Bölge'ye giren destekçilerine "çekilin" çağrısı - Son Dakika
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Irak'ta Sadr'dan Yeşil Bölge'ye giren destekçilerine "çekilin" çağrısı

27.07.2022 20:45
Irak'ta Sadr'dan Yeşil Bölge'ye giren destekçilerine "çekilin" çağrısı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye giren destekçilerinden çekilmelerini istedi.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye giren destekçilerinden çekilmelerini istedi.

Şii lider Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mesajınız yerine ulaştı. Yolsuzları ürküttünüz. İki rekat namaz kılıp barışçıl şekilde evinize dönebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sadr destekçileri, Şii liderin mesajı sonrası namaz kılarak Yeşil Bölge'deki Meclis binasından ve diğer alanlardan çekilmeye başladı.

Irak'taki Sadr yanlıları, İran destekli Şii grupların başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basmıştı. Kalabalık, Meclis binasına girerek Sadr yanlısı ve eski Başbakan Nuri el-Maliki karşıtı sloganlar atmıştı.???????

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr'dan Yeşil Bölge'ye giren destekçilerine 'çekilin' çağrısı - Son Dakika

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