Irak'ta Sadr destekçileri, Yeşil Bölge'deki oturma eylemini sürdürüyor (2)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'de bulunan Sadr Hareketi'ne bağlı kişiler, Meclis binasındaki oturma eylemlerine ikinci gününde devam ediyor.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı binlerce kişi, Yeşil Bölge'nin içerisinde bulunan parlamento binasındaki dün başlattıkları oturma eylemlerini sürdürüyor. Sadr destekçileri öğlen namazını da cemaat olarak burada kıldı.

Protestocular, yiyecek ve içeceklerini de meclis bahçesinde kurdukları hayır çadırlarından temin ediyor. İçlerinden bir grubun kirlettikleri meclis binasının içerisini süpürerek temizlemeye çalıştığı da görüldü.

Sadr Hareketi'nin üst düzey yetkilileri de zaman zaman göstericilerle bir araya gelerek, meclisteki eylemlerine devam etmeleri mesajları veriyor. Liderleri Sadr da, yayınladığı bir fotoğrafta protestocular için dua ettiğini açıkladı.

Şii dini ve siyasi lider Sadr yanlıları, dün İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek, girdikleri Yeşil Bölge'deki meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı. Koordinasyon Çerçevesi içerisinde bulunan Şii liderlerden Sadr'a diyalog çağrıları yapılmıştı.

Mukteda es-Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge'yi ikinci kez bastı.