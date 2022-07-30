Bağdat'ta Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı - Son Dakika
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Bağdat'ta Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı

30.07.2022 12:23

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, bastıkları meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani'yi protesto ederek, girdikleri Yeşil Bölge'deki meclis binasında açık süreli oturma eylemi başlattı.

Sadr yanlıları bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti.

Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge'yi ikinci kez bastı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'ta Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı - Son Dakika
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