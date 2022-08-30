Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak'ta bügün resmi tatil ilan edildi - Son Dakika
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Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak'ta bügün resmi tatil ilan edildi

30.08.2022 00:58
Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak'ta bügün resmi tatil ilan edildi

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası başlayan gerilim silahlı çatışmaya dönüşürken, bugün ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası başlayan gerilim silahlı çatışmaya dönüşürken, bugün ülke genelinde resmi tatil ilan edildi.

Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Salı günü başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde resmi tatil olarak ilan edildiği duyuruldu.

Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bıraktığı açıklamasının ardından, destekçileri korunaklı Yeşil Bölge'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı. Güvenlik güçlerinin protestocuları çıkarmak için açtığı ateş sonucu bazı protestocular hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralanmıştı.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin içinde ve yakınlarında silahlı çatışmalar hala devam ediyor.

Irak hükümeti tarafından ülke genelinde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. - ERBİL

YORUMLAR
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Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü Kerkük sokakları sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Mukteda Sadr, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak'ta bügün resmi tatil ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak'ta bügün resmi tatil ilan edildi - Son Dakika
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