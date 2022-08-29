Sadr Grubu'nun askeri kanadı sokağa indi - Son Dakika
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Sadr Grubu'nun askeri kanadı sokağa indi

29.08.2022 21:19
Sadr Grubu'nun askeri kanadı sokağa indi

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren şiddet olaylarının ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri sokağa indi.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararının ardından patlak veren şiddet olaylarının ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri sokağa indi.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın siyaseti bırakma kararı sonrası patlak veren protestolarda şiddet olaylarının yaşanması ve 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Sadr Grubu'nun askeri kanadı Seraya es-Selam'ın silahlı üyeleri de sokağa indi. Silahlı grubun Yeşil Bölge'deki Sadr destekçilerini korumak için bölge yakınlarına konuşlanmayı planladığı öne sürüldü.

BM'den sükunet çağrısı

Irak'taki Birleşmiş Milletler Misyonu UNAMI tarafından yapılan açıklamada, Sadr destekçilerine Yeşil Bölge'yi terk etmeleri ve hükümet binalarını boşaltmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "Bütün protestocuları Yeşil Bölge'yi terk etmeye ve hükümetin Irak'a hizmet etmek için sorumluluklarını yerine getirebilmesi için hükümet kurumlarının boşaltılması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

UNAMI ayrıca, siyasi tarafları gerilimi düşürmeye ve diyaloğa çağırdı.

Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge'yi basmasının ardından başkent Bağdat'tan sonra ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı duyurulmuştu.

Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyasetten çekildiğini açıklamış, Sadr Grubu'na ait Türbe-i Şerif ile müze dışındaki tüm kurumları kapatmaya karar verdiğini belirtmişti. - ERBİL

YORUMLAR
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Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı (3) Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı (3)
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Mukteda Sadr, Hükümet, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sadr Grubu'nun askeri kanadı sokağa indi - Son Dakika

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