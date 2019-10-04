Son Dakika Haberleri: Irak'ta, sadr hareketi lideri mukteda es-sadr'dan hükümete 'istifa' çağrısı
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Irak'ta, sadr hareketi lideri mukteda es-sadr'dan hükümete 'istifa' çağrısı

39 dakika önce

Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti istifaya davet etti.

Irak'ta, sadr hareketi lideri mukteda es-sadr'dan hükümete 'istifa' çağrısı, System.String[]

Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti istifaya davet etti.

İran'a yakınlığı ile bilinen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'dan, Irak hükümetine istifa çağrısı geldi. Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Irak hükümetinin istifa etmesini ve Birleşmiş Milletler gözetimi altında erken seçimlere gidilmesini isteyerek, "Iraklı kanına saygısızlık tahammül edilemez" dedi.

İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
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