Irak'ta, sadr hareketi lideri mukteda es-sadr'dan hükümete 'istifa' çağrısı
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Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti istifaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:08 Kaynak: DHA
Irak'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümeti istifaya davet etti.
İran'a yakınlığı ile bilinen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'dan, Irak hükümetine istifa çağrısı geldi. Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Irak hükümetinin istifa etmesini ve Birleşmiş Milletler gözetimi altında erken seçimlere gidilmesini isteyerek, "Iraklı kanına saygısızlık tahammül edilemez" dedi.
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