Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı - Son Dakika

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