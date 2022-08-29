Irak'ta Sadr yanlısı 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi yaralandı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basması sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın eylemcinin yaralandığı belirtildi.
Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, bugünkü olaylarda askerlerin açtığı ateş sonucu 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Yaralılardan bazılarının hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.
Irak resmi makamlarından ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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