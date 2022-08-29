Yeşil Bölge'de güvenlik güçleriyle Sadr'a bağlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda havan topu ve diğer ağır silahlar da kullanılıyor.

Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağdat Yeşil Bölge'de çatışmalar arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.