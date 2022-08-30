Bağdat'ta Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı - Son Dakika
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Bağdat'ta Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı

30.08.2022 13:48
Bağdat'ta Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'ta sokakta bulunan silahlı destekçileri alandan çekilmeye başladı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'ta sokakta bulunan silahlı destekçileri alandan çekilmeye başladı.

Sadr'ın, Yeşil Bölge'de hükümet güçleriyle çatışmalara giren silahlı destekçilerine yaptığı "eve dönün" çağrısı olumlu karşılık buldu. Şii dini ve siyasi lidere bağlı silahlı kişiler, Sadr'ın çağrısına itaat ederek çekilmeye başladıklarını açıkladı.

Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağdat'ta Sadr'ın 'eve dönün' çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'ta Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı - Son Dakika
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